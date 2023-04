Hoje é Dia: veja datas, fatos e feriados de abril de 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Abril é, ao lado de novembro, o mês do ano com maior número de feriados nacionais: são dois no total – Sexta-Feira da Paixão, que neste ano cai no dia 7, e Tiradentes, no dia 21 (veja a lista completa de feriados nacionais). O mês que começa neste sábado (1º) também evoca símbolos nacionais e lembra os primeiros habitantes do país: é em abril que se celebra o Dia do Hino Nacional Brasileiro (13 de abril), Dia dos Povos Indígenas (19 de abril) e a chegada dos portugueses ao Brasil (22 de abril).

Também há datas ligadas ao meio ambiente, como o Dia Nacional da Botânica, o Dia Internacional da Mãe Terra e o Dia Nacional da Caatinga. A saúde tem seis efemérides em abril: Dia Mundial da Saúde, Dia Mundial da Luta contra o Câncer, Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, Dia Internacional da Hemofilia, Dia Mundial da Voz e Dia Mundial da Malária.

E há datas que marcam a conscientização e luta por direitos, como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Dia Nacional do Desarmamento Infantil, o Dia da Empregada Doméstica e o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho.

Os livros infantis e juvenis (2 de abril, em âmbito internacional, e 18 de abril, nacionalmente), o sistema Braille (8 de abril), o disco (20 de abril), o choro (23 de abril), o design gráfico (27 de abril), a dança (29 de abril) e o jazz (30 de abril) terão dias próprios ao longo das próximas semanas.

Entre as profissões que têm um dia para chamar de seu em abril estão as de jornalista (7 de abril), desenhista (15 de abril), e diplomata (20 de abril).

Primeira rádio do país

Outra data marcante do mês são os 100 anos de fundação da primeira rádio brasileira: a Rádio Sociedade, atual Rádio MEC, que faz parte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O centenário acontece em 20 de abril. Conheça a história da Rádio Sociedade e da Rádio MEC nestes episódios da série 100 anos do rádio no Brasil:

Personalidades de abril

Na lista de personalidades nascidas neste mês estão o rapper Sabotage (50 anos), a escritora e poetisa Maya Angelou (95 anos), o cantor e compositor Cazuza (65 anos), a atriz Bette Davis (115 anos), o matemático, teórico político e filósofo Thomas Hobbes (435 anos), o político Thomas Jefferson (280 anos), o escultor, pintor, gravurista e ceramista Joan Miró (130 anos) e o físico Max Planck (165 anos).

E entre as figuras que partiram em abril estão a cantora Clara Nunes (falecida há 40 anos), o jornalista e empresário Assis Chateaubriand, o Chatô (falecido há 55 anos), o pastor e ativista Martin Luther King (morto há 55 anos), o artista Pablo Picasso (falecido há 50 anos), a política Margaret Thatcher (falecida há dez anos), o cantor Nelson Gonçalves (falecido há 25 anos) e a cantora, compositora e ativista Nina Simone (falecida há 20 anos).

Fonte: Agência Brasil

Beatriz Aquino