Hoje é o último dia para pedir a 2ª via do Título de Eleitor

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), termina nesta quinta-feira (5), o prazo para quem precisa tirar a 2ª via do título eleitoral. A Solicitação deve ser feita em cartório da zona em que o eleitor está cadastrado.

Para solicitar a 2ª via, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. Como por exemplo, não ter débitos pendentes, ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como o de mesário, ou por ter violado o Código Eleitoral e a Lei das Eleições. Antes de dar início ao pedido é necessário que o eleitor regularize sua situação no cartório eleitoral.

Por conta da pandemia o eleitor poderá apresentar qualquer documento oficial com foto, como carteira de identidade ou carteira de motorista.

Segundo TSE, este ano, também será possível o uso do celular, que vai servir como identificação para quem já tem o cadastramento biométrico, por meio da via digital do título de eleitor. Além disso, o aplicativo da Justiça Eleitoral oferece outros serviços.

Biometria

Este ano, por conta do novo coronavírus, não haverá biometria. O Eleitor deverá apresentar ao mesário um documento e assinar um papel para votar. O TSE afirma que as urnas e os cadernos de votação já estão preparados e organizados, para receber os eleitores.

Caso o eleitor tenha se infectado como novo coronavírus, ele não poderá votar. Após eleições ele poderá justificar a ausência em 60 dias.