Homem comete 15 infrações de trânsito durante fuga pelo centro de Poços de Caldas

Uma viatura do Departamento de Trânsito, ao avistar um veículo de passeio com excesso de passageiros na rua Assis Figueiredo, na tarde de terça,23, procedeu a abordagem do motorista que, ao estacionar para deixar os passageiros, procedeu fuga, sentido zona leste. A viatura seguiu em perseguição ao veículo que se dirigiu pela rua Coronel Virgílio Silva, entrando no bairro Estância São José. A perseguição foi finalizada na rua Elis Regina, quando o carro do infrator foi fechado pelos agentes de Trânsito, que já contavam com o apoio de outras duas viaturas e de mais três agentes com motocicletas. Após a abordagem final, a operação contou com apoio da Polícia Militar, que conduziu o motorista à delegacia e realizou inspeção no veículo, entre outros procedimentos.

Durante a fuga, o motorista, de 20 anos, cometeu pelo menos 15 infrações de trânsito, sendo conduzido à delegacia e lavrado o TCO. O motorista não possuía habilitação para carro, apenas para moto, o que motivou a fuga, durante a abordagem, na rua Assis Figueiredo.

De acordo com o secretário Rafael Conde Maria, da Secretaria de Defesa Social, a ação dos agentes de Trânsito demonstrou perícia e controle, já que o motorista evadiu em via de trânsito pesado. Os agentes de Trânsito realizam rondas preventivas por toda a cidade, coibindo abusos no trânsito e colaborando para a segurança em todo o município.