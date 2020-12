Homem de 35 anos está desaparecido em Poços de Caldas

Abimael Rubens Soares, de 35 anos, está desaparecido desde o dia 1º de dezembro, após sair do trabalho e não retornar para casa, em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Militar, a irmã do rapaz foi quem registrou o boletim de ocorrência. Ele teria saído por volta das 19h, na rua Portugal, bairro Parque das Nações, em um Pálio e não foi visto mais. No dia do desaparecimento estava usando uma calça bege, camiseta vermelha e tênis.

Qualquer informação pode e deve ser repassada à PM.

