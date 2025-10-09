Homem de 75 anos é preso por estupro de vulnerável em Machado

09out

Por Notícias

Atualizado em 9 de outubro de 2025

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na quarta-feira, 08 de outubro, um idoso de 75 anos condenado por estupro de vulnerável no município de Machado, no Sul de Minas.

A prisão ocorreu após a equipe policial receber informações sobre o paradeiro do condenado. Os agentes se dirigiram ao local indicado, onde o homem foi localizado, informado sobre o mandado de prisão em aberto e detido.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

