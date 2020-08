Homem dispara tiros em frente a casa da ex-companheira

O autor atirou após a filha do ex-casal se recusar a passar o final de semana com ele

Alice Dionisio | 10h28

Na manhã de ontem (23), um homem teria ido até a casa da ex-companheira, no bairro Parque Primavera, buscar a filha para passar o dia com ele. Segundo a Polícia Militar, a criança teria se recusado e inconformado, o autor efetuou disparos com arma de fogo.

Um dos tiros atingiu um veículo que estava estacionado na rua e danificou o para-choque traseiro. O homem fugiu em uma motocicleta vermelha. A perícia técnica foi acionada e encontrou um projétil de calibre 38.

Foi realizado rastreamento, mas até o momento o suspeito não foi localizado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.