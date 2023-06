Homem é assassinado no Jardim Kennedy I

Um homem de 42 anos foi assassinado na noite de ontem (8), na rua Níquel no Jardim Kennedy I, Zona Sul de Poços de Caldas.

Segundo informações do COPOM, vizinhos ouviram 01 disparo de arma de fogo e em seguida um veículo não identificado evadindo do local.

Ao saírem para a rua, depararam com a vítima caída ao solo em decúbito ventral com ferimento de disparo de arma de fogo na região torácica posterior.

A irmã da vítima relatou que ele tinha problemas com drogas. A vítima possuía passagens por lesão corporal, receptação, dano e ameaça.

A perícia foi acionada e, após os trabalhos de praxe, liberou o corpo para o serviço funerário municipal.

Não há informações da possível autoria do crime.

Vítima: Masculino, F.L.D. 43 anos

Fonte: ALCO – 29° BPM

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.