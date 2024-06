Homem é baleado após ameaçar segurança com faca em supermercado na zona oeste de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar foi acionada na noite de ontem, 24, para comparecer a um supermercado na Avenida João Pinheiro após um homem ser baleado por um segurança. O incidente ocorreu por volta das 21h00min.

De acordo com o relato do vigilante de 35 anos, ele notou que um indivíduo estava importunando os clientes do estabelecimento. Ao abordá-lo, o suspeito se exaltou, exigindo a intervenção do segurança para retirá-lo do local.

Insatisfeito com a situação, o homem sacou uma faca grande de sua bolsa e avançou contra o segurança. Em resposta, o vigilante usou um bastão para se defender e advertiu o agressor. No entanto, diante da insistência do homem em tentar atacá-lo, o segurança efetuou um disparo com um revólver calibre .38, atingindo a perna direita do agressor.

Após o disparo, o homem baleado fugiu do supermercado e buscou atendimento médico por conta própria. Mais tarde, a Polícia Militar o encontrou no hospital, onde ele alegou estar embriagado e não se lembrar do ocorrido.

O revólver e as munições foram apreendidos pela polícia, e o segurança foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. A vítima do disparo, que também tem 35 anos, permaneceu no hospital e passará por uma cirurgia devido ao ferimento na perna.

ALCO – 29° BPM