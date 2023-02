Homem é declarado desaparecido em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma mulher procurou a Polícia Militar alegando o desaparecimento de um homem de 48 anos, identificado como Mário Sérgio Pereira do Nascimento. A solicitante alegou que eles possuem uma amizade de longa data, e que desde o dia 11/01/2023 por volta de 20hs00min, não teve mais notícias dele.

A solicitante informou ainda que o último contato dele foi feito via ligações telefônicas, que não foram atendidas por ela no momento, e áudios via whatsapp onde ele, com a voz ofegante e pedindo para ela não deixá-lo morrer, informava que não estava bem.

Os amigos do suposto desaparecido, disseram que fizeram contato com familiares dele que moram na cidade de Irará na Bahia e que estes também não têm notícias dele.

Beatriz Aquino