Homem é detido em Poços de Caldas por tráfico de drogas e posse de dinheiro irregular

A Polícia Militar prendeu um homem de 21 anos na tarde desta terça-feira, 18, no Jardim Itamaraty 3, em Poços de Caldas, após denúncia anônima sobre tráfico de drogas.

Ao chegar ao local, a equipe foi recebida pela mãe do suspeito, que autorizou a entrada dos militares na residência. No interior da casa, o homem estava em seu quarto acompanhado do irmão. A mãe alertou-os sobre a necessidade da verificação da situação, e, durante a busca, foram encontrados 13 pinos de cocaína e uma balança de precisão dentro de uma gaveta de uma cômoda.

Além disso, sob a cama, os policiais localizaram 8 pedras de crack, prontas para a venda, acompanhadas de outras 8 pedras adicionais. Também foi encontrada a quantia de R$ 683 em notas diversas, guardadas acima da cômoda.

O suspeito assumiu a posse de todo o material ilícito e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas para as devidas providências.

ALCO – 29º BPM

