Homem é detido por ameaçar enfermeiro com faca em hospital de Poços de Caldas

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia Militar, na noite da última terça-feira, 28, após ameaçar um enfermeiro com uma faca no Hospital Margarita Morales, localizado na zona sul de Poços de Caldas.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o autor já algemado, graças à intervenção de uma guarda civil municipal que trabalha no hospital. O homem, que tinha um parente internado na Unidade de Saúde, chegou ao local fora do horário de visitas e, armado com uma faca, fez ameaças ao enfermeiro de plantão.

Posteriormente, a equipe da Polícia Militar o encaminhou para a Companhia de Polícia, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Após os procedimentos legais, o homem foi liberado.

A faca utilizada na ameaça foi apreendida e encaminhada à Cadeia de Custódia da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.