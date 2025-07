Homem é encontrado morto em ribeirão na Zona Leste de Poços de Caldas

Um corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 03, em um ribeirão nas proximidades da Avenida Coronel Virgílio Silva, na zona leste de Poços de Caldas (MG). A vítima, um homem ainda não identificado, foi localizada por volta das 10h40, em decúbito ventral (com o rosto voltado para baixo), vestindo apenas uma bermuda jeans e uma camiseta.

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou técnicas de rapel para retirar o corpo da água. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e do serviço funerário municipal.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para os primeiros levantamentos. O corpo foi encaminhado para exames mais detalhados, e as causas da morte serão investigadas. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

