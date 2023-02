Homem é encontrado morto em seu apartamento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem de 40 anos, foi encontrado morto no apartamento localizado na rua Eugênio Diani em Pouso Alegre, Minas Gerais. Conforme informações divulgadas pelo portal Terra do Mandu o homem estava amarrado, amordaçado e com um saco plástico na cabeça. A vítima foi encontrada sem vida na manhã deste domingo (5), por colega com quem dividia o local. A Polícia Civil investiga o caso.

O colega de apartamento disse que estava na casa da noiva, onde passou o final de semana. Ele relatou que chegou ao local por volta das 11h e encontrou a vítima.

O Samu foi acionado e a equipe de atendimento esteve no local, confirmou a morte e depois disso as polícias Militar e Civil foram acionadas.

A Polícia Civil já iniciou as investigações e busca por câmeras de segurança para ajudar nas investigações sobre o caso.

A perícia esteve no local e o corpo já foi liberado para a funerária, sendo levado ao IML. A morte teria ocorrido em menos de 24 horas e, em um primeiro momento, o caso é tratado como homicídio.

A vítima foi identificada como Marcos Tadeu Gonçalves, de 40 anos. Ele era natural de Consolação (MG) e trabalhava em uma fábrica em Pouso Alegre. O corpo deverá ser sepultado na cidade natal dele. O horário do enterro ainda não foi divulgado.

Beatriz Aquino