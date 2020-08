Homem é morto a facadas dentro de casa, em Santa Rita de Caldas

Na casa do suspeito foi encontrado o aparelho celular da vítima e uma faca com vestígios de sangue

Alice Dionisio | 12h

Um homem de 40 anos foi encontrado morto, pelo irmão, ontem (30) pela manhã, em Santa Rita de Caldas. O corpo estava todo ensaguentado e com marcas de facadas.

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos foram vistos pulando o muro da casa da vítima, localizada no bairro Novo Horizonte. De acordo com testemunhas, eles estavam em um bar durante a madrugada e haviam tido um desentendimento com a vítima, por conta de um relacionamento amoroso, envolvendo uma mulher.

A equipe policial se deslocou até a residência de um dos suspeitos, em Ibitiúra de Minas, mas o autor conseguiu fugir por uma mata. Dentro do imóvel, o aparelho celular da vítima foi encontrado, junto a duas camisetas e uma faca com vestígios de sangue.

A perícia técnica foi acionada. Até o momento, os criminosos não foram localizados.

