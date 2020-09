Homem é preso ao apresentar documento falso à polícia em Andradas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, na última sexta-feira (11), um homem, de 47 anos, pelo crime de uso de documento falso. Ele foi detido na cidade de Andradas, no Sul de Minas.

Em ação conjunta com a Polícia Militar, a PCMG realizou a abordagem de um homem, que trafegava com veículo sem habilitação. Para que o carro não fosse apreendido, o condutor contatou o suspeito para comparecer ao local. Ao verificar a CNH apresentada pelo suspeito, os policiais constataram divergências e acionaram a perícia técnica da PCMG, que comprovou a falsificação.

O preso foi encaminhado ao Sistema Prisional, após a autuação em flagrante.

