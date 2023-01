Homem é preso após agredir o filho de 2 anos.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem de 44 anos, foi flagrado pelas câmeras internas de uma loja de calçados no centro de Poços de Caldas agredindo o filho de 2 anos, nesta segunda feira (2). A Polícia Militar foi chamada por pessoas que estavam no local e o homem foi detido. O caso foi registrado como lesão corporal.

De acordo com PM, o suspeito negou a agressão, mas as testemunhas disseram que o homem teria dado três tapas na cabeça e no rosto da criança e que a criança teria vomitado devido às pancadas.

A agressão foi filmada pelas imagens de monitoramento da loja. O laudo médico constatou as lesões no rosto da criança. A Polícia informou que as pessoas tentaram linchar o suspeito antes da chegada dos militares. O homem foi detido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento. Em seguida foi levado para a delegacia, onde pagou fiança e foi liberado.

O advogado do comerciante informou que o cliente teria ido até a loja para comprar sapatos para o filho, que começou a fazer birra em determinado momento para não tirar o calçado. A defesa do acusado afirmou que não houve agressões contra a criança e de que o menino teria vomitado. Segundo o advogado, as imagens mostram o homem de costas para a câmera e por isso não é possível apontar com clareza se ele dá socos ou não na criança.

Beatriz Aquino