Homem é preso após furto em farmácia em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu um homem de 29 anos, na manhã desta sexta-feira, 07, após ele furtar diversos materiais de uma farmácia localizada na rua Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada por volta das 7h, quando a PM foi acionada para atender à situação.

Com base nas características do suspeito, os policiais realizaram buscas na região e localizaram o autor nas proximidades do Mercado Municipal. Durante a abordagem, o homem tentou fugir, mas foi perseguido pelos policiais e por populares que auxiliaram na sua captura. O suspeito foi detido, e os produtos furtados foram recuperados.

ALCO – 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.