Homem é preso após invadir e tentar furtar agência bancária no centro de Poços de Caldas

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (12), após invadir e tentar furtar uma agência do Sicredi, localizada no centro de Poços de Caldas. A ação criminosa foi frustrada pela Polícia Militar, que foi acionada pelo sistema de monitoramento do banco ao detectar a presença do suspeito dentro da agência.

De acordo com imagens obtidas pelo jornalismo da Tv Poços, diversas viaturas foram deslocadas para o local e isolaram a área. Com a chegada das equipes do Tático Móvel, foi traçado um plano de ação para adentrar a agência e conter o suspeito.

Durante a abordagem, o homem tentou se esconder dentro da agência e, em seguida, desobedeceu às ordens de rendição dos policiais, tentando fugir. Diante da resistência ativa do suspeito, os policiais utilizaram armamento de menor potencial ofensivo, disparando balas de borracha. Os disparos resultaram em escoriações no abdômen e glúteo do autor.

Após ser contido e receber atendimento médico, o suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil. Com ele, foram encontradas duas mochilas contendo cheques, aparelhos celulares e notebooks, que seriam furtados da agência. A perícia técnica foi realizada no local para coleta de evidências.

Em nota, a instituição reafirma a segurança das suas agências, com equipe de monitoramento em tempo integral, garantindo a agilidade para proteger as agências, colaboradores e associados.

Ao longo desta terça-feira, a agência permanecerá com atendimento normal, mas os associados que preferirem podem realizar operações pelo aplicativo do Sicredi, Internet Banking ou também utilizar a agência localizada na rua João Pinheiro.