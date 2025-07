Homem é preso após invadir e tentar furtar itens de restaurante em Andradas

Atualizado em 22 de julho de 2025

A Polícia Militar de Andradas prendeu, na manhã desta segunda-feira (22), um homem suspeito de invadir o restaurante “Soberano”, localizado na região central da cidade, e tentar furtar diversos itens do estabelecimento.

A ocorrência foi registrada durante a madrugada, após o responsável pelo local acionar a PM. Segundo ele, as câmeras de segurança mostravam uma pessoa desconhecida dentro do restaurante, recolhendo objetos.

As equipes da corporação chegaram rapidamente ao local e, mesmo do lado de fora, visualizaram o suspeito correndo pelo interior do imóvel e tentando se esconder entre móveis e colunas.

Além da Polícia Militar, agentes da Guarda Municipal de Andradas deram apoio à ocorrência, ajudando a cercar o estabelecimento. A entrada dos policiais foi dificultada pelo tempo que a proprietária levou para chegar com as chaves — cerca de 10 minutos. Nesse intervalo, o autor subiu ao segundo andar, fugiu por uma janela e passou a se esconder sobre os telhados de comércios vizinhos.

Dentro do restaurante, os militares encontraram duas sacolas preparadas pelo suspeito, uma com diversas garrafas de bebidas e outra com câmeras de videomonitoramento arrancadas do local. A vítima também relatou o furto de um celular Xiaomi, de cor preta, que teria sido levado durante a fuga.

Momentos depois, uma testemunha viu o suspeito correndo pelas ruas Coronel Oliveira e Doutor Bias Fortes. Com base nas informações, os policiais seguiram nas buscas até que o homem foi localizado pulando sobre telhados de residências e acabou caindo dentro da cozinha de uma casa na Rua Doutor Bias Fortes, ainda na região.

A residência pertence a um morador que alertou imediatamente os militares, embora o quarteirão já estivesse cercado pelas equipes.

Um dos policiais entrou no imóvel e efetuou a prisão do autor. Segundo a Polícia Militar, o suspeito é conhecido no meio policial por envolvimento em outras ocorrências semelhantes a essa, inclusive no dia anterior. Ele apresentava diversas lesões pelo corpo e foi encaminhado ao Pronto-Socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, foi levado ao quartel da PM para registro do boletim de ocorrência e, posteriormente, apresentado à Delegacia de Polícia Civil.

A perícia técnica compareceu ao restaurante e à residência onde houve dano no telhado. Já o homem foi autuado por furto qualificado, com rompimento de obstáculos e, dano ao patrimônio particular.