Homem é preso após perseguição e resistência em Poços de Caldas

Na tarde de ontem, 23, por volta das 14h52min, a Polícia Militar de Minas Gerais realizou uma operação na Rodovia LMG 880, km 94, em Poços de Caldas, que resultou na prisão de um homem por múltiplos delitos.

Durante a operação, a PM abordou a motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, cor cinza, conduzida por um homem, de 23 anos, que não possuía habilitação e estava com o veículo não licenciado. Ao ser abordado e ter a chave da motocicleta retirada, o condutor empurrou o veículo por uma estrada de acesso nas margens da rodovia, saltou sobre a motocicleta, e conseguiu ligá-la, fugindo em alta velocidade.

A perseguição policial continuou pela Rodovia MGC 267 até o perímetro urbano, onde o condutor tentou escapar pela entrada de uma residência. Durante a fuga, ele colocou em risco sua vida e a dos policiais, desobedecendo repetidas ordens de parada. Em um determinado momento, a motocicleta perdeu velocidade abruptamente, causando uma colisão com a viatura policial, que projetou o veículo e o condutor em um terreno abaixo do nível da rua. O motorista sofreu lesões leves e resistiu à prisão, sendo necessário contê-lo e algemá-lo.

Na pochete do autor, que ele tentou descartar durante a fuga, a polícia encontrou uma pequena porção de maconha. O teste de etilômetro realizado no condutor resultou em 0.00 mg/l de álcool.

A ocorrência foi registrada pela equipe da 162ª Companhia do 29° Batalhão de Polícia Militar. Após atendimento na UPA de Poços de Caldas, o condutor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de plantão. A operação também resultou na apreensão de uma porção de maconha, na lavratura de nove autos de infração de trânsito e na remoção da motocicleta. Os policiais envolvidos sofreram escoriações e luxações, necessitando de atendimento médico.

