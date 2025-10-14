Homem é preso após tentativa de fuga durante abordagem na MG-455, em Andradas

14out

Por Policial

Atualizado em 14 de outubro de 2025

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (13), após tentar fugir de uma abordagem na rodovia MG-455, em Andradas. A ação ocorreu durante a Operação Proteja Seu Bairro, com apoio da equipe de motopatrulha e da Companhia de Polícia de Choque (CPCIA).

De acordo com a PM, o condutor, que cumpre pena em regime semiaberto, dirigia um VW/Gol branco com o licenciamento vencido desde 2020 e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao receber ordem de parada, ele desobedeceu e iniciou uma fuga por aproximadamente quatro quilômetros, sendo alcançado em uma estrada rural no bairro Córrego Fundo.

Durante a abordagem, o suspeito afirmou ter fugido por temer ser preso, já que possuía um mandado de prisão em aberto e várias passagens criminais anteriores, incluindo roubo, receptação, porte e posse ilegal de arma de fogo, além de furtos.

O veículo foi apreendido, e o homem foi conduzido à delegacia, onde assinou um termo de compromisso para comparecer ao Juizado Especial Criminal (JECRIM). No momento da prisão, ele ainda danificou um telefone celular de uso pessoal, o que também foi registrado pela equipe policial.

A Polícia Militar segue intensificando ações de patrulhamento e fiscalização nas rodovias e áreas urbanas, com foco na prevenção e repressão a crimes na região.

