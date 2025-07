Homem é preso após tentativa de furto em farmácia no Centro de Poços de Caldas

Um homem de 25 anos foi preso nesta terça-feira (8) após tentativa de furto em uma farmácia localizada na Rua Assis Figueiredo, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o autor foi surpreendido por funcionários da “Nutri Farma”, que conseguiram detê-lo até a chegada dos policiais. Durante a abordagem, foram apreendidos uma faca e um cartão de crédito, além da recuperação dos materiais furtados.

Após a prisão em flagrante, o suspeito teve seus direitos constitucionais informados, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica, e em seguida conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da comunidade no combate à criminalidade por meio de denúncias e informações.

ALCO – 29º BPM

