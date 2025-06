Homem é preso com drogas e dinheiro durante operação no bairro São João

A Polícia Militar realizou nesta quinta-feira, 19, uma operação de batida policial na Rua Acácia, no bairro São João, região já conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Durante a ação, um homem com diversas passagens por tráfico, foi preso.

Após incursão estratégica no local, os policiais localizaram e apreenderam 110 pedras de crack, um tablete grande e dois menores de maconha, um celular e R$ 867,00 em dinheiro trocado.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, junto com o material apreendido, para os procedimentos legais.

ALCO – 29º BPM

