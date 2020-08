Homem é preso e adolescente apreendida por tráfico de drogas no Jardim Kennedy

Maconha e cocaína foram encontradas na casa da menor

Alice Dionisio | 10h12

A Polícia Militar de Poços de Caldas recebeu denúncia anônima de que um casal estaria traficando no bairro Jardim Kennedy. Ontem (25), por volta das oito horas da manhã, durante patrulhamento pela rua Mercúrio, os policiais abordaram os suspeitos, um homem e uma jovem, menor de idade.

Após busca pessoal foi encontrado R$159,00 e uma bucha de maconha. Os militares foram até a casa da adolescente e encontraram cinco papelotes de cocaína e outras duas buchas de maconha. O autor foi preso e a menor apreendida. O casal foi levado para a Delegacia, junto aos materiais apreendidos.

