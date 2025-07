Homem é preso em flagrante após furto de cabos de fibra óptica em Poços de Caldas

Na madrugada desta terça-feira, 1º, um homem de 28 anos foi preso em flagrante por furto de cabos de fibra óptica no bairro Santo André, em Poços de Caldas. A ação ocorreu após uma denúncia anônima via 190, que informava a presença de um indivíduo encapuzado cortando fios de telefonia na Rua Consolação.

Uma equipe da Polícia Militar foi rapidamente até o local e conseguiu abordar o suspeito. Com ele, os policiais encontraram uma serrinha utilizada para cometer o crime. Em um terreno baldio, a poucos metros do local da abordagem, foram localizados três rolos de cabo de fibra óptica, supostamente furtados.

O homem foi detido em flagrante e teve seus direitos constitucionais informados. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.