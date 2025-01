Homem é preso em flagrante após furto em agropecuária em Andradas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, 29, por volta das 22h10, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 35 anos, após ele invadir uma agropecuária localizada na Rua Delfim Moreira, no Centro de Andradas, e furtar moedas da caixa registradora. O proprietário do estabelecimento acionou a PM após perceber o crime por meio das câmeras de segurança, que registraram o momento exato da invasão. O criminoso entrou e saiu do local por uma janela basculante arrombada, e revirou o escritório da agropecuária.

Com as imagens de vigilância, a PM conseguiu identificar as características do suspeito e iniciou diligências pela região. O rastreamento levou à localização do autor e à recuperação do material furtado. O homem, que já possui diversas passagens pela polícia por crimes contra o patrimônio, é suspeito de estar envolvido em outros furtos recentes na cidade.