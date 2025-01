Homem é preso em flagrante após matar amigo durante briga em chácara de Andradas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite deste domingo, 12, um homem foi preso em flagrante após matar um amigo durante uma briga em uma chácara em Andradas. A Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de agressão, onde se informava que um dos envolvidos estaria armado com uma faca. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já desacordada. O Serviço Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas constatou que a vítima já estava sem vida.

O autor, que também apresentava ferimentos na face, foi socorrido por um conhecido e levado para o hospital. Em depoimento, ele afirmou não se lembrar dos detalhes do ocorrido. De acordo com testemunhas, os dois envolvidos eram amigos e estavam participando de uma festa em uma chácara de um amigo. Após o término da festa, a vítima invadiu a casa do autor e o agrediu com um pedaço de madeira. O autor, então, revidou e atacou a vítima com golpes de tesoura.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça.