Homem é preso em flagrante por furto em escritório no centro de Poços de Caldas

Na madrugada desta terça-feira, 13 de fevereiro, a Polícia Militar prendeu um homem de 42 anos, conhecido por sua atuação recorrente em crimes contra o patrimônio, após ele ser flagrado furtando um escritório no centro de Poços de Caldas.

Por volta das 4h30, a PM foi acionada para atender a uma ocorrência de furto na rua Pará. Imediatamente, as viaturas se deslocaram para o local e iniciaram buscas pela área. O suspeito foi encontrado e abordado na rua Maranhão. Durante a revista pessoal, foi localizado um tablet Ipod em sua posse.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à autoridade competente, onde a ocorrência foi registrada.

ALCO – 29º BPM

