Homem é preso em flagrante tentando furtar fiação do teleférico

Na manhã deste sábado (21), uma equipe de motociclistas da Guarda Civil Municipal, que patrulhava o Parque José Affonso Junqueira, se deparou com um homem próximo à estação do teleférico em atitude suspeita.

Ao se aproximarem para realizar a abordagem, o mesmo tentou evadir-se do local, porém foi contido pela equipe.

Ao verificar o local, foi constatado que ele estava tentando furtar a fiação das máquinas , utilizando um gancho para puxar para próximo da grade, que foi recentemente ali colocada, e de posse de uma faca cortou aproximadamente 10 metros de fios. Todo o material foi recuperado.

Ele foi identificado como D.A.S.S, 36 anos, o qual está cumprindo prisão em regime aberto, tendo saído recentemente do presídio local. Recebeu voz de prisão em flagrante delito, encaminhado até a UPA e posteriormente até a delegacia para providências cabíveis.

