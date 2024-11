Homem é preso em flagrante tentando furto em padaria de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas, prendeu em flagrante na madrugada desta sexta-feira, 29, um homem de 22 anos por tentativa de furto em Poços de Caldas. Às 01h08, a corporação foi informada, via COPON, sobre um furto em andamento em uma padaria localizada na Rua Doutor Francisco Faria Lobato, no Bairro Nossa Senhora da Saúde.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o autor escondido no banheiro do estabelecimento. O local estava revirado, com a gaveta do caixa aberta e o dinheiro separado sobre o balcão. Além disso, a janela por onde o criminoso teria entrado estava danificada. Dinte dos fatos, o homem foi preso e conduzido à delegacia.

ALCO – 29° BPM