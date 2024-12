Homem é preso em Poços de Caldas durante operação da Polícia Militar

Na noite deste domingo (08), um homem de 42 anos foi preso em Poços de Caldas durante uma operação da Polícia Militar na área central da cidade. Ao ser abordado na Rua Assis Figueiredo, ele tentou evadir-se ao perceber a presença policial, mas foi rapidamente alcançado pelas equipes.

Após a consulta de dados, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Diante disso, ele foi preso e conduzido à Delegacia de Plantão, onde permanecerá à disposição da justiça.

ALCO – 29° BPM

