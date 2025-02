Homem é preso em Poços de Caldas por posse ilegal de armas de fogo

A Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu nesta terça-feira, 18, um homem de 64 anos após localizar armamento ilegal em sua residência. A prisão aconteceu após a PM receber uma denúncia de que o proprietário da casa, localizada na rua Fernão Dias, no bairro Bem Bastos, estaria de posse de armas de fogo sem o devido registro.

Após obter autorização para realizar buscas, os policiais encontraram 01 revólver calibre.32, 01 carabina calibre.36, munições e cartuchos calibres .32, .36 e .28.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde responderá por posse ilegal de armas de fogo.

ALCO – 29º BPM

