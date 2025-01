Homem é preso em Poços de Caldas por tráfico de drogas

Na tarde de ontem, 08, a Polícia Militar prendeu um homem de 46 anos em flagrante por tráfico de drogas, em Poços de Caldas. A prisão ocorreu após uma operação na área de mata nos fundos da Avenida Fosco Pardini, no bairro Quisisana, conhecida por ser um ponto com denúncias de tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir em direção à mata, mas foi rapidamente alcançado pelos policiais. Ao abandonar uma pochete durante a fuga, os agentes encontraram 71 papelotes de substância semelhante à cocaína, um pino e uma porção maior da mesma droga, uma pedra bruta de crack, sete buchas de maconha, além de uma balança de precisão e R$1.420,00 em dinheiro.

Na revista pessoal, foram localizadas 17 pedras de crack prontas para a venda e uma bucha de haxixe. Questionado sobre o material, o suspeito optou por permanecer em silêncio, exercendo seu direito constitucional.

O homem foi conduzido à Delegacia de Plantão, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

ALCO – 29º BPM

