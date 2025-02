Homem é preso em Poços de Caldas por tráfico de drogas

A Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu no último sábado, 15, em flagrante um homem de 31 anos por tráfico de drogas. A prisão aconteceu durante uma operação policial no bairro São Sebastião, após uma denúncia anônima informando sobre a venda de entorpecentes em um terreno baldio localizado na Rua Álvaro Quinteiro Júnior, próximo à rodovia que liga Poços de Caldas a Andradas.

Ao chegar no local indicado, os militares flagraram o suspeito entregando drogas a outro rapaz, em troca de dinheiro. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma busca pessoal e encontraram 46 pedras de substância semelhante à crack, duas buchas de maconha, R$ 15,00 em dinheiro e um celular com o homem.

O acusado foi levado à delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas.

ALCO – 29º BPM

