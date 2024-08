Homem é preso em Poços de Caldas por tráfico de drogas

Um homem de 34 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira, 1º de agosto, durante uma operação da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas em Poços de Caldas.

Durante a ação, o homem foi abordado após tentar fugir da viatura na travessa Santa Cruz, conhecida como um ponto de tráfico. A busca pessoal revelou 40 invólucros com substância semelhante ao crack.

O suspeito foi preso em flagrante, recebeu atendimento médico e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

ALCO – 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.