Homem é preso pela Polícia Militar ao tentar furtar Mercado Municipal em Poços de Caldas

Na noite desta segunda-feira, 29 de julho, por volta das 22 horas, a Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos após uma tentativa de furto no Mercado Municipal de Poços de Caldas. A prisão ocorreu durante um patrulhamento preventivo na área central da cidade.

Populares alertaram a viatura sobre um indivíduo que estava tentando invadir a loja pelo telhado do mercado. A Polícia Militar se dirigiu rapidamente ao local, onde encontrou a área cercada por uma viatura da Guarda Municipal. Em conjunto com os guardas, os policiais conseguiram acessar o mercado e capturar o suspeito.

Durante a abordagem, foram encontrados com o autor 88 anéis de bijuterias, 01 bolsa, R$ 98,00 em notas diversas e R$ 118,00 em moedas diversas.

O homem foi preso e conduzido às autoridades para os procedimentos legais.

ALCO – 29º BPM

