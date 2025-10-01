Homem é preso por ameaçar companheira e guardar arsenal em casa

30set

Homem é preso por ameaçar companheira e guardar arsenal em casa

Por Policial

Atualizado em 30 de setembro de 2025

A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira, dia 30,  um homem suspeito de ameaçar a companheira e manter em casa uma arma de fogo e diversas munições. O caso ocorreu após a vítima procurar socorro na escola onde os filhos estudam, relatando as intimidações.

Durante as diligências, as equipes da 18ª RPM, 29º BPM e 129ª Cia TM, com apoio do Grupamento de Policiamento com Cães (GP Cães), foram até a residência do autor. No local, os militares localizaram uma espingarda, munições de diferentes calibres, coldres e o celular usado nas ameaças.

O suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado, junto com o material apreendido, para a delegacia.

Materiais apreendidos:

  • 01 espingarda
  • 04 coldres
  • 01 celular
  • 20 munições calibre .32 curta
  • 25 munições calibre .32 SWL
  • 10 munições calibre .38
  • 06 munições calibre .28 modelo CHT
  • 10 munições calibre .28 CH7
  • 02 munições calibre .28 CHT deflagradas

 

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

30jul

Polícia Civil investiga morte de gato por enforcamento em Poços de Caldas e prende foragido durante diligência

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para investigar um... Leia Mais

11set

Criminosos invadem residencial e furtam motocicleta no bairro Quisisana

Na madrugada desta quinta-feira dia 11, criminosos invadiram um condomínio residencial no... Leia Mais

13ago

Homem é preso após furtar picanhas em supermercado de Poços

foto: Polícia Militar Na tarde desta quarta-feira (13), um homem de 46 anos... Leia Mais

09set

Mandado é cumprido em Caldas com apoio da Polícia Civil de Poços

Na manhã desta terça-feira dia 09, a Polícia Civil de Minas Gerais,... Leia Mais

26jul

Acidente deixa três mortos, incluindo um bebê na MG-455

foto: Victor Imesi/TVPoços Tragédia na MG-455 em Andradas: colisão entre dois carros deixa... Leia Mais

12set

Golpe frustrado: Polícia recupera celular que pedia senha para devolução

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de... Leia Mais

19set

Polícia Militar realiza apreensão de drogas na Alameda Nova Esperança

Na noite de quinta-feira (18), a equipe Tático Móvel da Polícia Militar... Leia Mais

14jul

Suspeito de golpe milionário é preso em Poços

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Furtos... Leia Mais

12ago

Suspeito de estuprar criança é preso, e outro é conduzido por porte de drogas em Poços de Caldas

Na manhã desta terça-feira, 12, a Polícia Civil de Minas Gerais, por... Leia Mais

27set

Operação conjunta da GCM e Demutran termina com apreensão de drogas e veículos

Na tarde deste sábado (27/09), a Secretaria Municipal de Segurança Pública realizou... Leia Mais