Homem é preso por ameaçar companheira e guardar arsenal em casa

Atualizado em 30 de setembro de 2025

A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira, dia 30, um homem suspeito de ameaçar a companheira e manter em casa uma arma de fogo e diversas munições. O caso ocorreu após a vítima procurar socorro na escola onde os filhos estudam, relatando as intimidações.

Durante as diligências, as equipes da 18ª RPM, 29º BPM e 129ª Cia TM, com apoio do Grupamento de Policiamento com Cães (GP Cães), foram até a residência do autor. No local, os militares localizaram uma espingarda, munições de diferentes calibres, coldres e o celular usado nas ameaças.

O suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado, junto com o material apreendido, para a delegacia.

