Homem é preso por direção perigosa em Poços de Caldas

O piloto de uma motocicleta estava fazendo manobras perigosas pelo bairro Jardim Nova Europa

Alice Dionisio | 10h54

Um homem foi preso, no final da tarde de ontem (01) por direção perigosa, no bairro Jardim Nova Europa.

Durante patrulhamento, a Polícia Militar viu o condutor da motocicleta executando manobras perigosas pelas ruas do condomínio Florença. O homem teve a CNH apreendida e o veículo foi removido pelo guincho ao pátio credenciado pelo Detran.

