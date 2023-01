Homem é preso por direção perigosa

Um homem foi preso nesse sábado (28), por direção perigosa no bairro São José em Poços de Caldas. De acordo com informações da Polícia Militar, durante patrulhamento preventivo, os militares avistaram um veículo parado em local alvo de várias denuncias de tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da PM, o veículo evadiu em alta velocidade, realizando manobras perigosas colocando sua própria vida e a vida de terceiros em risco. Ele foi perseguido por diversas ruas até que em determinado momento o condutor perdeu o controle da direção e colidiu com uma lixeira, na rua Professora Lourdes Mourão.

O condutor de 31 anos, foi contido e preso, ocasião em que afirmou que teria parado, no primeiro local, para adquirir drogas, porém, não chegou a consumar a transação.

O homem recebeu autuações de trânsito e seu veículo foi aprendido.

Beatriz Aquino

