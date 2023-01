Homem é preso por embriaguez ao volante

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dois homens foram presos nesse final de semana em Poços de Caldas após serem abordados em uma blitz na MGC-267, região Oeste da cidade.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um deles, de 32 anos, estava como passageiro, mas era dono do veículo abordado.

A PMR informou também que um outro rapaz, de 21 anos, que conduzia o carro, foi preso por crime de embriaguez ao volante após realização do teste do etilômetro e levado para a Delegacia.

Segundo a polícia, enquanto o serviço de guincho era aguardado para remoção do veículo, permaneceu no local o proprietário do carro. Este pediu aos militares para retirar de dentro do carro alguns pertences, quando foi visto tentando fugir com o veículo após realizar ligação direta. Neste momento, os militares conseguiram puxar o freio de mão imobilizando veículo.

Quando os policiais tentaram conter o autor, ele passou a oferecer resistência e chutar os militares, sendo necessária a utilização de técnicas para imobilização e algemação do homem.

Foi observado sinais notórios de embriaguez, aferindo-se no exame de alcoolemia o valor de 1,08 mg/L. A CNH do condutor encontrava-se suspensa.

O homem foi preso em flagrante por embriaguez, por violar suspensão do direito de dirigir e por resistência. Ele foi encaminhado à UPA e posteriormente apresentado na Delegacia.

Fonte PM MG

Beatriz Aquino