Homem é preso por estelionato em Poços de Caldas

Na noite desta segunda-feira, 14, a Polícia Militar prendeu um homem de 36 anos em flagrante pelo crime de estelionato em Poços de Caldas. O suspeito foi identificado após realizar compras com o cartão de débito de uma vítima, um jovem de 18 anos.

O crime teve início no dia 12 de abril, quando o jovem percebeu que seu cartão de débito havia sido subtraído do interior de seu veículo. No dia 14, ele recebeu notificações em seu celular informando sobre transações realizadas em estabelecimentos da Zona Sul de Poços de Caldas.

A vítima, então, se dirigiu até um dos locais onde as compras foram feitas, e com o auxílio das imagens de câmeras de segurança, conseguiu identificar o autor. A Polícia Militar foi acionada e, ao localizar o suspeito, ele confessou ter encontrado o cartão por volta das 15h10 do mesmo dia e admitiu ter realizado as compras, totalizando R$428,01.

O homem também informou o local onde havia descartado o cartão, que foi entregue à polícia. Com base nas evidências, ele foi preso em flagrante e encaminhado para as autoridades competentes para os procedimentos legais.