Homem é preso por estupro em Campestre

Um homem foi preso na manhã deste domingo, (29), após estuprar uma garota de programa em Campestre-MG.

De acordo com o depoimento da vítima à Polícia, o suspeito a teria procurado para fazer um programa sexual. Já no interior da casa, ele relatou que não teria dinheiro e perguntou se poderia pagar outro dia.

A mulher teria recusado e, ao tentar sair da casa, foi contida pelo autor, o qual mediante violência física, agarrou a vítima pelo pescoço e levou ela para o quarto.

Dentro da casa, o autor amordaçou a vítima com um pedaço de pano e segurando os braços dela para trás, manteve relação sexual de maneira forçada.

Após o estupro a mulher conseguiu fugiu e gritou por socorro, sendo atendida por populares que passavam nas proximidades.

As testemunhas foram até a residência do autor, mas foram ameaçadas pelo autor que estava com um facão.

A Polícia Militar localizou e prendeu o homem em flagrante e apreendeu também o facão utilizado na ameaça.

Os envolvidos foram encaminhados ao Pronto Socorro local e em seguida conduzidos e apresentados na delegacia de plantão em Poços de Caldas.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino