Homem é preso por furto de celular na Vila Cruz

A Polícia Militar compareceu, na tarde desta quarta-feira (01), a um supermercado na rua Gama Cruz para atender a denúncia do furto de um aparelho celular. A vítima, uma mulher de 22 anos, funcionária do supermercado, informou que seu celular se encontrava em cima do caixa em que trabalha, momento em que o autor, um homem de 33 anos, passou e furtou seu celular.

O autor foi localizado de posse do celular sendo preso em flagrante delito. Os militares consultaram o sistema informatizado e verificaram um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em desfavor do autor.

O infrator foi conduzido a Delegacia de Polícia juntamente com o celular recuperado.

Beatriz Aquino

