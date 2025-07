Homem é preso por furto em veículo no centro de Andradas

Atualizado em 22 de julho de 2025

Um homem de 46 anos foi preso na madrugada desta terça-feira, 22, em Andradas após ser identificado como autor de um furto a veículo ocorrido horas antes nas proximidades da Policlínica, na Rua Henrique Graziane.

De acordo com a vítima, o carro — um Chevrolet Onix branco — foi estacionado por volta das 7h da manhã. Ao retornar ao local por volta das 19h, ela constatou que o vidro do lado do passageiro havia sido quebrado com um pedaço grande de concreto, deixado dentro do veículo. Do interior, foi levada uma blusa preta de frio.

Já durante a madrugada, por volta das 2h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um restaurante. No local, os policiais prenderam o homem de 46 anos, que estava de posse de uma blusa preta com as mesmas características da furtada no veículo.

A vítima foi contatada e reconheceu a peça de roupa como sendo sua. Diante dos fatos, além de ser conduzido por furto no restaurante, o suspeito também foi autuado por furto e danos ao veículo.