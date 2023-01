Homem é preso por furto no centro da cidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Miltar prendeu um homem acusado de furto no centro de Poços de Caldas, na manhã dessa segunda-feira (30).

De acordo com a PM , a vítima, um homem de 34 anos, denunciou que teve o seu celular furtado dentro do estabelecimento comercial na rua Santa Catarina. Os militares conseguiram prender o autor do furto que havia se deslocado para o bairro Santa Rita para realizar a troca do aparelho em drogas.

O celular foi recuperado e o autor, um homem de 28 anos, foi conduzido à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia.

Fonte : PM MG