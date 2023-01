Homem é preso por furto no centro da cidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos por furto na madrugada dessa quinta-feira (19). Durante patrulhamento, os militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita no cruzamento das ruas Pernambuco e Minas Gerais.

De acordo com informações da Polícia, o homem carregava um pote de cor mostarda e se locomovia com dificuldade, fato que chamou atenção da PM. O individuo foi abordado e foi verificado que o objeto se tratava de um pote de 9,8kgs contendo doce de leite. Ao ser perguntado sobre a origem do material, o abordado disse tê-lo encontrado numa caçamba com entulhos.

Os militares realizaram diligências no sentido de identificar a origem do material e chegaram à rua Santa Catarina onde havia um caminhão de uma empresa alimentícia estacionado e com as portas laterais abertas. Dentro do compartimento de carga, havia mais potes da mesma marca e característica encontrada com o autor. A PM contatou a empresa para informar sobre o furto.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado para UPA e posteriormente para a Delegacia de Polícia.

Beatriz Aquino