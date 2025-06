Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar prendeu neste domingo, 15, um homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Ribeirão dos Bugres, em Caldas, no Sul de Minas. A ação foi realizada pela equipe da Patrulha Rural durante patrulhamento nas proximidades da BR-459.

De acordo com a PM, um veículo GM Vectra, de cor prata, foi avistado estacionado em um local ermo e com pouca iluminação. No interior do carro estava um homem, que foi abordado e revistado. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre .32 carregado com seis munições intactas.

Durante a busca no veículo, foram localizadas mais 15 munições, sendo de calibres .32 e .25. Segundo os militares, as munições calibre .25 estavam adaptadas com fita isolante para possível uso na arma apreendida. O automóvel, com placas de Poços de Caldas (MG), foi removido ao pátio credenciado devido à presença de munições em seu interior.

A arma de fogo apresentava caracteres de identificação, e o suspeito foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Caldas para realização de exame de corpo de delito. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Plantão de Poços de Caldas, onde permaneceu à disposição da Justiça.