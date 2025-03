Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em Poços de Caldas

Um homem de 24 anos foi preso em Poços de Caldas, após a Polícia Militar realizar uma operação com base em denúncias de que ele estaria em posse irregular de uma arma de fogo. A prisão aconteceu na Avenida Alcoa, na zona sul da cidade, onde os policiais abordaram o suspeito e informaram os moradores sobre o motivo da presença policial na área.

Durante a abordagem, o homem admitiu que possuía a arma e afirmou que a adquiriu em troca de serviços prestados em sua borracharia, sem fornecer maiores detalhes sobre a negociação. Na residência do acusado, foi encontrado um revólver Taurus calibre .38, desmuniciado, além de seis munições.

O suspeito foi detido e conduzido à delegacia, sendo autuado por posse ilegal de arma de fogo de calibre permitido.

ALCO – 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.