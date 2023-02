Homem é preso por suspeita de roubo em joalheria

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (14), um homem suspeito de roubar uma joalheria em Andradas.

De acordo com informações da PM, dois homens entraram no estabelecimento na área central da cidade e anunciaram o roubo, chegando a efetuar disparo de arma de fogo. Os criminosos, pegaram objetos expostos e na sequência, embarcaram em um veículo sedan de cor preta, sentido à divisa com o Estado de São Paulo.

Segundo informações de uma testemunha, a Polícia realizou o cerco e interceptou o veículo no trevo de Santo Antônio do Jardim, com o apoio da Polícia Militar de São Paulo.

Dentro do carro foram encontradas caixas usadas para guardar joias, porém, sem as peças.

A vítima reconheceu o autor que foi preso em flagrante e conduzido pela PM de São Paulo. O outro envolvido fugiu levando as joias em um veículo de cor prata. O rastreamento para localizá-lo continua.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino