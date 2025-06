Homem é preso por tentativa de estelionato em resort de Poços de Caldas

Na tarde desta quinta-feira, 19, por volta das 17h, um homem de 42 anos foi preso por tentativa de estelionato ao tentar se hospedar em um resort de Poços de Caldas.

De acordo com informações apuradas, o suspeito chegou ao local para realizar o check-in, mas a administração do estabelecimento já havia sido alertada sobre uma possível fraude. A reserva havia sido feita utilizando o cartão de crédito de uma terceira pessoa, que entrou em contato com o hotel para contestar a cobrança, alegando não reconhecer a transação.

Durante o atendimento na recepção, o homem se apresentou como advogado e forneceu dados de terceiros — dois números de CPF distintos — para tentar concluir o processo de hospedagem. Diante da inconsistência nas informações, o coordenador do setor questionou o hóspede, que, em seguida, saiu do local alegando ir até o veículo, mas acabou fugindo.

Guarnições da Polícia Militar foram acionadas e conseguiram localizar o suspeito nas proximidades, efetuando a prisão em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como estelionato.

ALCO – 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.